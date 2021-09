Stiri pe aceeasi tema

- ​Simona Halep s-a casatorit cu Toni Iuruc, iar dupa evenimentul din 15 septembrie a plecat în luna de miere (saptamâna de miere, cum a numit-o de fapt sportiva). Fosta lidera a ierarhiei WTA, Halep a avut timp sa împartașeasca cu fanii câteva imagini din concediu. Dupa…

- Lidia Buble s-a intors in țara cu forțe proaspete, dupa participarea competiției, Asia Express. Așadar, frumoasa blondina s-a ales cu un nou iubit. Aceasta ar fi postat pe pagina sa personala de socializare, mai multe indicii, ca ar fi intr-o noua relație. Artista se pare ca iși petrece vacanța in Ibiza…

- Judecatorul a postat pe pagina de Facebook doua filmulețe in care apare cu bustul gol, facand o demonstraie de manuire a nunchakului, care in Romania este considerata arma alba, purtarea sa in spații publice fiind tratata ca infracțiune.„Nunchaku este una din armele japoneze utilizate in artele marțiale.…

- Dana Rogoz este in culmea fericirii! Are o familie frumoasa, un soț care o iubește și doi copii adorabili. Recent, vedeta le-a impartașit fanilor de pe rețelele de socializare cum a fost la petrecerea de rupere a turtei fetiței sale, Lia. La eveniment au participat doar rudele și cei mai apropiați prieteni,…

- Continuam vestea bomba a zilei despre Brigitte și Florin Pastrama. Spynews.ro va ține la curent cu tot ce se intampla cu cei doi soți celebri in noul scandal in care sunt implicați. In urma descinderii poliției la locuința lor, in scandalul maștilor contrafacute, acum cuplul a parasit sediul Poliției.…

- Brigitte și Florin Pastrama au fost luați de acasa și aduși la secția de poliție pentru a da explicații in dosarul deschis pentru fabricarea și vanzarea maștilor de protecție contrafacute.

- Andreea Balan a implinit astazi 37 de ani și iși sarbatorește ziua de naștere in Grecia, alaturi de iubitul ei. Cu aceasta ocazie, Tiberiu Argint a publicat o imagine inedita cu ei doi, insoțita de un mesaj scurt, dar plin de iubire. Dupa ce au sarbatorit un an de relație cu o vacanța in Dubai, Andreea…

- Brigitte și Florin Pastrama au crezut ca vor avea parte de o vacanța bine meritata la Viena, de unde sa se intoarca nu doar cu o experiența unica in plus, ci și cu foarte multe cumparaturi. Insa vedetele noastre nu s-au intors doar cu atat, ci și cu...o amenda „de toata frumusețea”. Pentru ce au fost…