Stiri pe aceeasi tema

- Povestea de dragoste dintre Brigitte și Florin Pastrama a fost sursa de inspirație pentru Tudor Cioara, varul afaceristului, care a compus o piesa speciala pentru cei doi. Brigitte și Florin Pastrama au fost personajele principale ale videoclipului, dorind sa transmita un mesaj tuturor indragostiților…

- De puțin timp, Brigitte a schimbat-o pe doamna Mariana cu o noua menajera mult mai tanara. Cu gandul ca noua angajata va avea mai mult chef de munca, bruneta nu a stat pe ganduri și i-a dat deja casa in primire. Incantata de noul job, tanara a inceput sa se apropie puțin cam mult de stapanul casei,…

- Brigitte și Florin Pastrama se pregatesc sa fie personajele principale in videoclipul unei melodii despre povestea lor de dragoste. Varul afaceristului este cel care le-a compus melodia, drept cadou pentru ziua de naștere a acestuia.

- Afirmația aparține noului primar al orașului Breaza, Bogdan Novac, și a fost facuta in cadrul primei sale conferințe de presa, organizata la implinirea a patru luni de la preluarea mandatului. Ar putea fi amuzant, dar nu este. Din contra, este trist și revoltator faptul ca, iata, intr-un oraș din județul…

- O noua zi, o noua cearta cu angajații! Brigitte are numai probleme cu cele doua ajutoare pe care le are. Nea Marian și menajera Mariana ii dau multe batai de cap brunetei. De ceva timp, cei doi par sa aiba o apropiere nepotrivita, in condițiile in care angajatul este un barbat insurat. Recent, flirtul…

- Brigitte și Florin Pastrama formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri de la noi, dar mulți știu ca au și o casnicie cu nabadoi! Care e motivul pentru care cei doi se cearta de fiecare data!

- Brigitte și Florin Pastrama au fost infectați cu noul coronavirus de doua ori! Potrivit spuselor brunetei, partenerul ei de viața a avut o forma mai grava, trecand prin niște momente cumplite din cauza dificulaților de respirație. Bruneta susține ca simptomele de atunci au fost ușoare, iar…