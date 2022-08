Stiri pe aceeasi tema

- Ramona Olaru și Catalin Cazacu au plecat intr-o vacanța bine meritata. Cei doi amorezi se bucura de cateva zile de vacanța in Mykonos, Grecia și impartașesc cu fanii de pe rețelele de socializare imagini cu ceea ce se petrece pe acolo. Mai indragostiți ca niciodata, cei doi se afișeaza in tot felul…

- Toata lumea a fost șocata in momentul in care Brigitte voia sa divorețeze de Florin Pastrama, dar iata ca dragostea a invins, iar acum sunt mai fericiți ca niciodata impreuna. Afaceristul a dezvaluit ca are acces total la banii vedetei. Ce au marturisit cei doi.

- Dupa ce chiar ea anunța desparțirea de Florin Pastrama, iata ca recent Brigitte a marturisit ca s-a impacat cu soțul ei. Cei doi sunt in continuare impreuna, iar acest lucru se confirma și cu ultima fotografie publicata de vedeta. Cum au fost surprinși cei doi.

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca Brigitte și Florin Pastrama și-au pus punct poveștii de dragoste incepute in urma cu trei ani! Ei bine insa, deși continua sa posteze fel și fel de mesaje subtile pentru inca soțul ei, vedeta demonstreaza ca viața merge inainte și are cu cine sa se distreze.…

- O noua bomba in showbiz-ul romanesc! Chiar daca nimeni nu se aștepta la o asemenea veste, Brigitte divorțeaza de Florin Pastrama, dupa trei ani de mariaj. Din ce motiv s-a ajuns la separare. Ce a marturisit frumoasa bruneta.

- Brigitte și Florin Pastrama știu cum sa profite de timpul lor liber! Cei doi soți au fost surprinși de paparazzii SpyNews la o terasa exclusivista din Capitala, bineințeles, și in compania fiicei vedetei. Ei bine insa, ceea ce a atras atenția tuturor a fost, de fapt, gesturile stanjenitoare pe care…

- Ela și Petrica, cei doi caștigatori de la Mireasa, se bucura in aceste momente de o vacanța de vis in Spania, acolo unde au decis sa petreaca cateva zile de relaxare. Iata in ce ipostaze tandre s-au fotografiat cei doi și cat de fericiți sunt impreuna.