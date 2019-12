Stiri pe aceeasi tema

- Brigitte și Florin Pastrama sunt uniți de mai multe pasiuni comune, printre care și dragostea pentru vacanțe luxoase. Chiar acum, in prag de sarbatori, se pregatesc de o alta escapada exotica, chiar intr-una dintre locațiile lor preferate: Bali. Spera sa se relaxeze, dar și sa se intoarca in trei, o…

- Stralucire, lux si opulenta. Vedetele si-au facut aparitia pe covorul rosu la cel mai recent eveniment monden si au lasat pe toata lumea cu gura cascata! Siluete perfecte, imbracate in materiale pretioase ori extravagante.

- Se spune ca barbatii nu sunt cei mai priceputi la treburile casnice, dar se pare ca Florin Pastrama este exceptia de la regula. Chiar sotia lui spune ca barbatul o ajuta la gatit sau spalat vase.

- Relația dintre Brigitte și Florin Pastrama a surprins pe toata lumea. Și mai mare e surprinderea cand observam ca zilele trec și ei tot impreuna sunt. Ei bine, toate au un avanscena, dar și o subscena. Care este adevarul despre relația celor doi? De ce bruneta a rupt orice legatura cu fostul soț, Ilie…

- Brigitte și Florin Pastrama formeaza unul dintre cele mai solide cupluri de la noi. Deși mulți au fost cei care nu au dat o șansa relației lor, iata ca cei doi sunt mai fericiți ca niciodata și profita din plin unul de prezența celuilalt Brigitte a vorbit pentru prima data despre cum decurge relația…

- Politia Capitalei a avut prima reactie oficiala in cazului confilictul in care a fost implicat Florin Pastrama, sotul lui Brigitte. Se pare ca incidentului a avut loc in Sectorul 2 din Bucuresti.

- In urma cu puțin timp, rudele și prietenii lui Florin Pastrama au parasit secția de Poliție unde au avut loc audieri. Dupa bataia primita de soțul ei, Brigitte a fost puțin cam bulversata la ieșire, fiind chiar la un pas de tragedie!

- Au trecut aproape trei luni de cand Brigitte și Florin Pastrama și-au jurat credința veșnica și au decis sa fie impreuna pentru toata viața. Cei doi și-au propus sa de distreze pe cinste vara asta, mai ales ca un eveniment le-a umbrit temporar fericirea.