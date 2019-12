Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatorile se apropie cu pasi repezi, iar asta se vede cel mai bine in hoteluri si pensiuni. In Sighisoara, singura cetate locuita in Europa, 70% din camere sunt deja ocupate. Iar multi dintre oaspeti vor veni din afara tarii. Vor sa descopere iarna in decor medieval.

- Vedetele din Romania au avut o miercuri seara aglomerata: au fugit intre doua evenimente care au avut loc in București. Brigitte și Florin Pastrama au fost unul dintre cele mai fotografiate cupluri, alaturi de Bianca Dragușanu și Alex Bodi, care și-au facut apariția impreuna, deși au anunțat ca divorțeaza.

- Stralucire, lux si opulenta. Vedetele si-au facut aparitia pe covorul rosu la cel mai recent eveniment monden si au lasat pe toata lumea cu gura cascata! Siluete perfecte, imbracate in materiale pretioase ori extravagante.

- Se spune ca barbatii nu sunt cei mai priceputi la treburile casnice, dar se pare ca Florin Pastrama este exceptia de la regula. Chiar sotia lui spune ca barbatul o ajuta la gatit sau spalat vase.

- Brigitte Sfat este extrem de dezamagita. Apropiați ai cuplului au dezvaluit ca "problema" ar fi la Florin Pastrama, acesta avand o anomalie care afecteaza tocmai fertilitatea, numita, popular "spermatozoizi leneși", iar totul s-ar datora cantitații prea mari de suplimente alimentare ingurgitate,…

- Ioana Simion si Ilie Nastase s-au despartit, potrivit unor surse citate de Click!, care au dezvaluit ca femeia s-ar fi mutat cu chirie intr-un apartament din Pipera. „Nu a cumparat, locuieste cu chirie, dar cine stie pe viitor. De vreo doua saptamani sta aici. Saptamana trecuta a adus mobila, o tot…

- Florin Pastrama a trecut astazi printr-un eveniment neașteptat. Soțul lui Brigitte a fost batut cu bestialitate. Avocata acestuia a facut primele declarații referitoare la scandalul in care acesta a fost implicat.

- Politia Capitalei a avut prima reactie oficiala in cazului confilictul in care a fost implicat Florin Pastrama, sotul lui Brigitte. Se pare ca incidentului a avut loc in Sectorul 2 din Bucuresti.