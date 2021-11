Brigitte și Florin Pastrama sunt in continuare angrenați in amenajarea restaurantului pe care vor sa-l inaugureze cat mai repede. Ei bine, deoarece s-au specializat deja in ale construcțiilor, cei doi soți au zilnic un motiv de contrazicere, insa pe langa asta, nici relația cu muncitorii nu merge foarte bine. Astazi, au fost luați cu asalt de numeroase probleme, dupa ce angajații și-au aratat neatenția.