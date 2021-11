In urma cu ceva timp, Brigitte și Florin Pastrama anunțau faptul ca au inceput un stil de viața vegetarian, insa totul s-a dus acum pe apa sambetei, cand cei doi soți au incins un gratar de zile mari, in ideea de a petrece o zi frumoasa impreuna. Doar ca, așa cum au obișnuit pe toata lumea, masa in familie nu a fost fara certuri.