Stiri pe aceeasi tema

- Brigitte și Florin Pastrama au fost la un pas de desparțire, dupa ce soțul vedetei și-a pierdut complet cumpatul. Conflictul dintre cei doi a degenerat, iar situația a scapat de sub control.

- De-a lungul timpului mulți s-au intrebat daca intre Raluca și Florin Pastrama este vreo legatura de sange, asta pentru ca amandoi poarta același nume de familie! Ei bine, iata ca intr-adevar cei doi sunt ruda și ca au o relație frumoasa!

- Binemeritata vacanța a familiei Pastrama din Delta Dunarii s-a transformat rapid intr-o adevarata drama. In timp ce Florin Pastrama incerca sa fie un domn in fața soției sale, mai rau a enervat-o, Brigitte ajungand in doar o secuda de la extaz la agonie.

- In urma episodului scandalos petrecut in plina strada, intre Brigitte și Florin Pastrama, s-au facut numeroase scenarii, astfel ca, in cele din urma aceștia au dezvaluit cum au ajuns in aceasta situație. „Noi am inceput ziua foarte prost. Aveam un fel de tahicardie și am luat și un medicament. Toata…

- Brigitte și Florin Pastrama au decis sa ii cumpere lui Robert un apartament, unde adolescentul sa locuiasca singur. Socotelile insa, nu se prea potrivesc, mai ales ca vedeta susține ca finanțele familiei nu sunt chiar atat de mari.

- Fiul lui Brigitte se muta la casa noua sau mia bine zis, in alta casa, caci noua nu este. In urma deciziei vedetei, pe fondul unui motiv foarte bine intemeiat, Robert va locui cu mama lui Florin Pastrama.