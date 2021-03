Stiri pe aceeasi tema

- Chef la Nick Ballroom in Dej - Polițiștii au oprit azi noapte o petrecere care avea loc la celebrul local din Dej, Nick Ballroom.Circa 200 de oameni sarbatoreau Sfantul Valentin, pe muzica de manele și cu șampanii scumpe. Politia a fost alertata și a oprit cheful.Petrecere la Nick Ballroom in Dej. Amenzi…

- Astazi este un eveniment foarte important pentru Brigitte Pastrama, vedeta la Antena Stars! Aceasta iși sarbatorește ziua de naștere și inca de la miezul nopții soțul ei și intreaga familie i-au pregatit o surpriza de proporții. Cum a reacționat aceasta!

- Politistii londonezi au intrerupt o petrecere ilegala organizata intr-un hangar feroviar din estul capitalei britanice, potrivit www.independent.co.uk . Cei 300 de participanti s-au risipit rapid, insa politistii tot au reusit sa imparta 78 de amenzi, fiecare in valoare de 200 de lire. Londra se afla…

- Brigitte Pastrama a capatat proporții considerabile in ultima perioada, iar fanii au inceput sa iși puna intrebari serioase. Pana și bruneta a avut dubii in privința kilogramelor sale in plus, iar Florin Pastrama deja incepuse sa iși faca ganduri de...parinte.

- Satula pana peste masura de criticile care i se aduc, Brigitte Pastrama a rabufnit! Cum arata soția lui Florin Pastrama la 16 ani? Focoasa bruneta le da peste nas rautacioșilor! Vedeta, fara nicio operație estetica!

- Brigitte Pastrama s-a saturat de traiul avut alaturi de soțul sau, Florin Pastrama. Cei doi sunt de doi ani impreuna, insa sfarșitul pare mai aproape ca niciodata. Ce destainuiri a facut vedeta, in direct, la Antena Stars?

- Apriga la manie, Brigitte Pastrama și-a ieșit, din nou, din fire. De data aceasta pe buna dreptate. Vedeta i-a facut o criza de nervi soțului sau, Florin Pastrama, dupa ce acesta a incalcat regulile de circulație.