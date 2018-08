Stiri pe aceeasi tema

- Aflati in vacanta, Brigitte si Emanuel Macron se relaxeaza in sudul Frantei, in Bormes-Les-Mimosas, si locuiesc in fortareata medievala Fort De Bregancon, care este considerata monument istoric. Pentru a se feri de paparazzi, presedintele Frantei si sotia sa au decis sa contruiasca in curtea casei de…

- Au trecut vremurile bune cand Nicolas Sarkozy și Carla Bruni se plimbau de mana pe plaja, indragostiți si fericiti pe langa stancile de la Cap Negre, din sudul Franței. Emmanuel Macron a ales sa-si faca vacanța in Fort de Breganon, o fortareata cu o plaja si o piscina adapostita aproape imposibil de…

- Președintele francez Emmanuel Macron va purta o serie de discuții cu primul ministru britanic Theresa May in cadrul unei reuniuni care se va desfașura la reședința prezidențiala din sudul Franței, a anunțat marți Palatul Elysee, unde se pare ca vor vorbi despre Brexit, informeaza Reuters, preluata…

- Emmanuel Macron, presedintele Frantei, nu este favorabil unui tratat comercial amplu intre Uniunea Europeana si Statele Unite, exprimand obiectii fata de acordul verbal la care au ajuns seful Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si presedintele american, Donald Trump.Presedintele Donald…

- Injuraturi ca la ușa cortului! Brigitte și-a ieșit din minți, la mare! S-a intamplat dupa ce bruneta și soțul ei au ieșit din club. Aflați ce a infuriat-o atat de tare pe vedeta, dar și cum cine a petrecut Brigitte, dupa ce l-ar fi lasat pe marele tenisman.

- Este una dintre cele mai comentate femei din lume, vizavi de aspectul ei fizic și vitalitatea pe care o arata la 64 de ani. Soția președintelui Franței s-a balacit alaturi de acesta in mare, fara sa para a avea vreun complex.

- Campionatul Mondial gazduit de Rusia s-a incheiat oficial aseara, cu triumful naționalei Franței din finala cu Croația (4-2). In timp ce la Moscova se sarbatorea caștigarea trofeului, arena de lux din Volgograd a luat-o la vale, la propriu.

- Seful guvernului italian, Giuseppe Conte, a anuntat duminica seara ca Spania si Portugalia vor prelua fiecare cate 50 de migranti din cei 450 aflati in apele italiene, urmand exemplul Frantei, Maltei si Germaniei, transmite Agerpres , care citeaza AFP.