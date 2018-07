Stiri pe aceeasi tema

- O muncitoare de la o fabrica din Oraștie și-a injunghiat șeful in piept, joi dupa amiaza. Barbatul a fost transportat de urgența la spital, iar femeia fost reținuta pentru tentativa de omor. Scandalul a izbucnit pe fondul neindeplinirii unor sarcini de serviciu, au stabilit polițiștii. Muncitoarea care…

- SCANDAL… Doi barbati, tata si fiu, au ajuns la spital in urma unui scandal izbucnit in familie. Scandalul dintre cei doi a izbucnit dupa ce tatal, un barbat de 71 de ani, a oferit fiicei ale 600 de lei. Femeia avea nevoie de bani pentru a merge la spital. Dupa ce au consumat bauturi alcoolice [...]

- Un tanar in varsta de 21 de ani a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost batut de cinci derbedei in Dej. Scandalul a avut loc marți seara, pornind dintr-un club și terminandu-se in Piața Bobalna.

- Scandalul a izbucnit imediat ce membrii celor doua grupari s-au ciocnit intentionat pe soseaua Fundeni. Dupa incident, au fost chemati mai multi oameni, care fac parte din cele doua grupari rivale: Mogos si Caran si s-au luat la bataie. In total, zeci de oameni si-au impartit pumni si picioare.…

- Un șofer a fost injunghiat in urma unor șicane in trafic, in București. Un barbat a ajuns la spital dupa ce un șofer nervos l-a injunghiat cu un cuțit. Scandalul ar fi inceput, spun martorii, din cauza faptului ca barbații, aflați fiecare la volanul autoturismului sau, s-ar fi șicanat in trafic, pe…

- Scandalul a pornit in urma unui conflict mai vechi. Una dintre partile implicate sustine ca i s-ar fi cerut taxa de protectie in valoatre de 1000 de euro pe luna. Atacul a fost inregistrat de camerele de supraveghere din zona . Camerele de supraveghere din zona au surprins momentul cand mai…

- Conflictele dintre familiile de romi din județul Constanța sunt departe de a fi aplanate. Scandalul din Medeea, de la inceputul lunii, unde s-a lasat cu geamuri sparte și tulburarea ordinii și liniștii publice, nu a ramas fara repercusiuni!

- Incidente la meciul Fenerbahce – Beșiktaș, contand pentru manșa secunda din semifinalele Cupei Turciei. In tur a fost 2-2, iar la retur, dupa nici o ora de joc, scorul era 0-0. Partida programata joi seara nu s-a terminat, fiind oprita din cauza incidentelor provocate de fani. Mai multe obiecte au zburat…