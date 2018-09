Stiri pe aceeasi tema

- Grup Feroviar Roman al omului de afaceri Gruia Stoica, condamnat in 2016 la doi ani și șase luni de inchisoare cu suspendare, pentru cumparare de influenta in legatura cu un contract incheiat de firma sa cu CE Oltenia, s-a conectat iar la rezervorul de bani a companiei din Gorj. De luni, GFR…

- Incurcata mai este viata lui Brigitte Sfat! Desi a anuntat ca flacara iubirii pentru Ilie Nastase s-a stins si ca a gasit un alt barbat caruia sa-i ofere dragostea sa, bruneta a iesit in oras cu un fotbalist celebru, dar care este casatorit.

- Statia Spațiala Internaționala, deasupra Capitalei. Statia Spatiala Internationala va trece pe deasupra Bucurestiului, in fiecare seara, pana pe 22 august. Daca cerul este senin, aceasta apare ca un obiect zburator foarte stralucitor ce se deplaseaza lin. Conform site-ului oficial al NASA, Statia…

- Relația dintre Ilie Nastase și Brigitte Sfat a ajuns la final. Bruneta nu ia in calcul o impacare cu fostul mare tenismen și a anunțat, recent, ca are un nou partener. Cu care, de altfel, a și plecat, marți, in vacanța in Turcia. Fara sa-i pese ca, inca, mai este casatorita, Brigitte Sfat a urcat, […]…

- eMAG, cel mai mare magazin online de pe piata locala, va investi in acest an peste 120 de milioane de euro in expansiunea internationala, tehnologie dar si intr-un nou depozit care va fi gata in luna decembrie a acestui an, a declarat Iulian Stanciu, CEO si actionar al eMAG in cadrul unei conferinte…