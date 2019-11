Stiri pe aceeasi tema

- Brigitte și Florin Pastrama au fost invitați marți seara, la gala Premiilor Radar de Media, pentru a inmana un premiu, insa la un moment dat, aceștia s-au enervat și au plecat inainte sa urce pe scena. Se pare ca, in aceeași seara au fost organizate mai multe evenimente, motivpentru care, unele vedete…

- Nici vorba de impacare in cuplul Bianca Dragusanu- Alex Bodi. Desi cei doi si-au facut aparitia miercuri seara la doua evenimente mondene la care au fost numai un zambet, in fapt vedeta si omul de afaceri sunt departe de a face pace. Cei doi isi negociaza la sange impacarea, fiind surprinsi de fotoreporterii…

- Brigitte Sfat, actualmente Pastrama este una dintre cele mai cunoscute vedete din Romania. Aceasta este renumita in principal prin prisma relațiilor amoroase destul de zbuciumata. Fosta soție a lui Ilie Nastase, fostul mare tenismen, și-a gasit insa liniștea in brațele actualului ei soț, Florin Pastrama.

- Brigitte Sfat este extrem de dezamagita. Apropiați ai cuplului au dezvaluit ca "problema" ar fi la Florin Pastrama, acesta avand o anomalie care afecteaza tocmai fertilitatea, numita, popular "spermatozoizi leneși", iar totul s-ar datora cantitații prea mari de suplimente alimentare ingurgitate,…

- A avut parte de panica, de suferința, de nervi, de o sperietura și, intr-un final, și de puțina... voie buna! Brigitte Sfat a trait momente cu adevarat grele luni, dupa ce soțul ei a fost luat la bataie și s-a trezut cu niște rani destul de zdravene. Din fericire, mereu puternica, doamna Pastrama a…

- Brigitte și Florin Pastrama fac bani frumoși. Cei doi construiesc și vand vile in Ștefaneștii de Jos, la 13 kilometri de București. Brigitte și Florin Pastrama fac afaceri in domeniul imobiliar si au ridicat in Stefanestii de Jos un cartier de vile. O casa construita de Florin Pastrama si decorata de…

- O bataie generala a izbucnit intre mai multi localnici din comuna Somes Odorhei, judetul Salaj, si doi politisti chemati sa aplaneze un coflict. La un moment dat, oamenii legii au pulverizat spray lacrimogen, scrie Mediafax. Potrivit Politiei Salaj, politistii din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Jibou…

- Bianca Dragușanu și actualul ei soț, Alex Bodi, au fost protagoniștii unui scandal de proporții in parcarea unui restaurant din Capitala. Incidentul a avut loc in noaptea de miercuri spre joi, la unul dintre restaurantele de pe malul lacului Herastrau. Potrivit cancan.ro, Alex Bodi ar fi strans-o de…