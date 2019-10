Stiri pe aceeasi tema

- Florin Pastrama si Brigitte Sfat au ieșit la un cunoscut mall din Capitala. Cei doi au mers la un salon de infrumusețare, au scos bani de la bancomat și totul parea a fi in regula. Numai ca, la plecare, Brigitte Sfat și Florin Pastrama a inceput sa se certe. Brigitte Sfat a tipat la Florin…

- Brigitte Sfat este extrem de dezamagita. Apropiați ai cuplului au dezvaluit ca "problema" ar fi la Florin Pastrama, acesta avand o anomalie care afecteaza tocmai fertilitatea, numita, popular "spermatozoizi leneși", iar totul s-ar datora cantitații prea mari de suplimente alimentare ingurgitate,…

- Florin Pastrama a fost batut de doua persoane de etnie roma din cauza unui teren executat de banca si pe care sotul lui Brigitte Sfat l-a cumparat. Florin Pastrama a rascumparat creanta cu 400.000 de euro si s-a dus alaturi de Brigitte Sfat sa marcheze bunul. Foștii proprietari s-au razbunat insa…

- A fost o zi cat nu se poate mai proasta pentru Florin Pastrama! Soțul lui Brigitte Sfat a incasat o bataie serioasa, care l-a lasat cu niște rani foarte vizibile. Suparat foc, dupa drumul pe care l-a facut la Poliție, Pastrama a mers și la Institutul de Medicina Legala pentru a se stabili exact „cu…

- Florin Pastrama s-a ales cu mai multe rani, iar fața sa este tumefiata. Incidentul s-a petrecut in zona Fundeni din Capitala. In cele mai noi imagini aparute cu soțul lui Brigitte se poate observa ca acesta are capul bandajat in zona fruntii. In plus, afaceristul are pantalonii ridicati la piciorul…

- Brigitte Sfat și Florin Pastrama au ajuns la Vila Klauss, din Valiug, acolo unde s-a filmat show-ul Ferma, de la Pro TV. Tot acolo s-a infiripat și povestea lor de dragoste care ulterior s-a terminat cu o casatorie. Pro TV da lovitura cu GRILA DE TOAMNA. Fostii concurenti de la FERMA 2019…

- Brigitte Sfat și soțul ei, Florin Pastrama, au ajuns ajuns la vila in care a inceput idila lor pe vremea cand filmau pentru show-ul Ferma, de la Pro TV. Brigitte și Florin Pastrama au ajuns la Vila Klauss, din Valiug, acolo unde s-a filmat show-ul Ferma, de la Pro TV, din care au facut parte. Tot acolo…