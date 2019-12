Stiri pe aceeasi tema

- Brigitte Pastrama vrea sa-si sporeasca veniturile si este gata sa puna la punct cea mai noua afacere a familiei. Renumita pentru tot felul de afaceri pe care le are, Brigitte Pastrama vrea sa dea, din nou, lovitura.

- In anul 1996, romanii o vedeau pe prima data pe Andreea Raicu pe micile ecrane, la un matinal. Timp de 18 ani a facut furori in televiziune! In 2014, Andreea Raicu si-a anuntat retragerea. Iata ca, la aproape sase ani de atunci, vedeta... s-a razgandit.

- Potrivit unor surse din mediul judiciar citate de cancan.ro, Florin Pastrama, impreuna cu alte cinci persoane din familia sa, printre care se numara și fratele lui, Relu, a fost acționat in judecata de o unitate bancara de la care ar fi contractat un credit. Motivul actiunii, care se afla pe rolul…

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu a criticat, la Digi 24, modul in care a fost pregatita moțiunea de cenzura de PNL, care a privit-o ca pe un scop și nu ca pe un mijloc de schimbare a Guvernului. CTP susține ca moțiunea ar fi trebuit introdusa in momentul in care Opoziția avea un alt guvern cu care…

- Brigitte Sfat a oferit detalii din viața alaturi de actualul ei soț, Florin Pastrama. Bruneta a dezvaluit cum este rasfațata de partenerul ei de viața. Brigitte Sfat e rasfațata la maximum de soțul ei, inca de la primele ore ale dimineții. Acesta pregatește cafeaua și micul dejun, apoi fac baie impreuna,…

- Florin Pastrama a fost batut de doua persoane de etnie roma din cauza unui teren executat de banca si pe care sotul lui Brigitte Sfat l-a cumparat. Florin Pastrama a rascumparat creanta cu 400.000 de euro si s-a dus alaturi de Brigitte Sfat sa marcheze bunul. Foștii proprietari s-au razbunat insa…

- Parlamentarii Pro Romania vor sustine proiectul privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin si respingerea ordonantei referitoare la alegerea presedintilor de consilii judetene prin vot uninominal, a declarat, luni, presedintele Pro Romania, Victor Ponta, potrivit Agerpres. "Am discutat…