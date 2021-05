Dupa ce camatarii au dat buzna in localul pe care il deține, Brigitte Sfat este inca șocata, deoarece a trecut prin una din cele mai neplacute experiențe din viața ei, la care nici nu s-ar fi gandit vreodata. Bruneta a facut declarații șocante, in exclusivitate, la Antena Stars, despre tot ce a trait de cand a primit telefonul prin care a aflat ce s-a intamplat in localul ei. Iata ce a povestit partenera de viața a lui Florin Pastrama și cum s-a intamplat totul!