Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a 77-a editie a Turului ciclist al Spaniei, programata in 2022, va avea ca punct de pornire Tarile de Jos, revenindu-se astfel la proiectul anulat anul trecut din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza agentia EFE, potrivit Agerpres. Marele start se va da in orasul Utrecht, care…

- Oktoberfest, cel mai mare festival al berii din lume, organizat in Germania, nu va avea loc nici in 2021 – pentru al doilea an consecutiv – din cauza pandemiei de coronavirus, a anuntat luni presedintele-premier al landului Bavaria, citat de Reuters. Oktoberfest atrage de obicei aproximativ 6 milioane…

- Oktoberfest, cel mai mare festival al berii din lume, organizat in Germania, nu va avea loc nici in 2021 - pentru al doilea an consecutiv - din cauza pandemiei de coronavirus, a anuntat luni presedintele-premier al landului Bavaria, citat de Reuters. Oktoberfest atrage de obicei aproximativ…

- European Athletics, forul international al atletismului mondial, a anunțat la finalul acestei saptamani ca a anulat Campionatul European pentru juniori 2 (U18), care urma sa aiba loc in perioada 26-29 august 2021, in Italia, la Rieti. Programata inițial pentru luna iulie a anului 2020, competiția…

- Organizatorii turneului ATP de la Rio de Janeiro au anuntat, joi, ca in acest an competitia nu va avea loc, din cauza pandemiei de coronavirus. „Din cauza incertitudinii cu privire la pandemia de coronavirus, Rio Open nu va avea loc in 2021. A opta editie a celui mai important turneu de tenis din America…

- Targul de carte din Paris va fi anulat si in acest an din cauza pandemiei de COVID-19, informeaza agentia DPA. ''Salon du Livre'', cel mai important eveniment literar anual din Franta, urma sa aiba loc la sfarsitul lunii mai, a anuntat joi asociatia industriei de profil,…

- Targul de carte din Paris va fi anulat si in acest an din cauza pandemiei de COVID-19, informeaza agentia DPA, arata Agerpres. ''Salon du Livre'', cel mai important eveniment literar anual din Franta, urma sa aiba loc la sfarsitul lunii mai, a anuntat joi asociatia industriei de profil, Syndicat…

- Pierderile s-au accentuat dupa ce premierul Frantei a anuntat o noua carantina de o luna de zile in Paris si mai multe alte regiuni, din cauza crizei din sectorul sanatatii. Indicele Nasdaq a consemnat un declin de 3%, cea mai accentuata scadere zilnica inregistrata din 25 februarie. Componenta sectorului…