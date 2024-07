Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu este acuzata de evaziune fiscala, dupa ce lua haine de lux din Turcia și le vindea in Romania, fara sa declare veniturile. Vedeta este acuzata ca ducea haine de lux (blanuri, paltoane, geci din piele, etc) din Turcia si le vindeau prin intermediul firmei ei (Bella Farfallina SRL),…

- Ana Baniciu și Edy Kovacs au devenit pentru prima oara parinti in urma cu o luna, atunci cand viața los s-a schimbat total. De cand a nascut, artista și-a inut la curent fanii cu activitatile ei zilnice, iar astazi i-a surprins pe cei care o urmaresc in mediul online, postand prima imagine cu Aris,…

- Generalul in retragere al armatei americane Mark Hertling a ripostat dupa ce soldații ucraineni au criticat tancurile M1 Abrams furnizate de SUA in timpul unui interviu recent acordat CNN, scrie Insider.

- Madalina Ghenea a facut furori și a starnit controverse in mediu online, dupa ce a aparut intr-o ipostaza in care nu a mai fost vazuta pana acum. Imaginile cu superba romanca au creat un adevarat scandal, a fost nevoita sa intervina. Cum a explicat situația. Madalina Ghenea a facut furori in mediul…

- Delia tocmai a facut furori in mediul online cu cateva apariții ce starnesc noi controverse. Vedeta și-a surprins fanii cu fotografiile pe care și le-a facut in dressing. Detaliile ce au atras atenția imediat internauților. Delia, o noua apariție inedita in mediul online Cand vorbim despre Delia, prezentarile…

- De peste 35 de ani, Oana Roman se afla in lumina reflectoarelor, iar vedeta a reușit sa-și construiasca cariera pe care și-a dorit-o dintotdeuna. A cochetat și cu televiziunea, insa susține ca și-a dat seama ca nu acolo este locul ei, astfel ca iubește mult mai mult ceea ce face acum. Vedeta ne spune…

- Gabriela Cristea a lamurit, de curand, zvonurile potrivit carora nu ar fi livrat la timp comenzile de Paște. Prezentatoarea TV are o afacere cu cozonaci, iar de sarbatori, clienții au acuzat-o ca produsele nu au ajuns la ei.

- Hainele pe care Oana Zavoranu le deține au o valoare de peste 500.000 de euro, conform declarațiilor ei, dar nu se așteapta sa primeasca nici macar aproape aceasta suma. „Sunt tot la fel de multe, pentru ca eu, ca o albinuța, am mai colecționat. Sunt puțin diferite, pentru ca din 2018 pana in 2024 mi…