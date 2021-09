Stiri pe aceeasi tema

- Maria, fiica in varsta de 25 de ani a lui Anghel Iordanescu, s-a casatorit in cursul zilei de sambata cu alesul inimii sale. Anunțul a fost facut de Alex Iordanescu, fratele blondinei. Mulți au fost uimiți cand au vazut cum a aratat mireasa.

- Cei doi au ținut capul de afiș in acest weekend in județul Hunedoara, dupa ce au mers sa se roage la mormantul duhovnicului Arsenie Boca. Locul de la Prislop a devenit foarte cunoscut in ultimii ani, iar oamenii merg acolo in fiecare zi intr-un numar destul de mare pentru a se simți cat mai aproape…

- Cei doi au ținut capul de afiș in acest weekend in județul Hunedoara, dupa ce au mers sa se roage la mormantul duhovnicului Arsenie Boca. Locul de la Prislop a devenit foarte cunoscut in ultimii ani, iar oamenii merg acolo in fiecare zi intr-un numar destul mai mare pentru a se simți cat mai aproape…

- Nasrin Ameri, prezentatoarea de la Antena Stars, s-a casatorit astazi civil cu iubitul ei, alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste de 7 ani. Nașii cuplului sunt Valnetina Pelinel și Cristi Borcea, care au fost extrem de eleganți, starnind admirația tuturor.Valentina a purtat o rochie…

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda s-au casatorit astazi religios. Cei doi și-au unit destinele dupa un an de relație și sunt mai fericiți ca niciodata. Interpretul a postat prima imagine cu el și Cleopatra, soția lui, din ziua nunții.Pentru aceasta zi speciala, Cleopatra a ales o rochie de mireasa simpla…

- Zile numarate pana la cel mai important eveniment din sport gazduit vreodata de tara noastra. Prima etapa a Campionatului European de rugby pe plaja va incepe sambata la Chisinau. Reprezentativele Republicii Moldova sunt pe ultima suta de metri cu pregatirile.

- Mare sarbatoare ieri in familia Pastrama, asta deoarece Bombo Pastrama, fratele Ralucai Pascu și-a botezat fiul. Micuțul Achim și parinții sai au fost in centrul atenției, dar nici fosta soție a lui Pepe nu a ramas neobservata. A purtat o ținuta cu care a atras privirile celor prezenți.

- Noi detalii inedite ies la iveala in privința botezului fiicei Ginei Pistol și a lui Smiley. Tot Andreea Banica „a dat din casa” și le-a dezvaluit internauților ce ținute deosebite au purtat fericiții parinți, dar și in ce cadru de poveste s-a desfașurat evenimentul. Va spunem de pe acum ca celebra…