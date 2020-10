Stiri pe aceeasi tema

- Florin Pastrama este satul sa-și auda nevasta vorbind despre Ilie Nastase, dar Brigitte nu se poate abține. Ea spune ca nu vorbește atat de des despre fostul soț, dar uneori e inevitabil. De aceasta data a ajuns sa-i spuna și cat de mult l-a iubit pe celebrul tenismen.

- Referitor la divort, Brigitte nu a avut de comentat decat atat: "Numai prostii scriu astia (presa - n.red.) E foarte multa dezinformare. Eu sunt un ingeras (referire la rolul pe care l-a jucat in emisiunea Masked singer, acela de ingeras - n.red.), care merge foarte mult pe principiul pacii.…

- Brigitte Sfat si Florin Pastrama ar fi la un pas de divorț, iar acum vedeta a facut declarații in acest sens. "Intotdeauna in viața exista momente potrivite cand anumite raspunsuri vor fi primite. In momentul de fața nu e momentul potrivit ca sa dau acest anunț sau nu. Nu e un moment potrivit…

- Brigitte Pastrama și Ilie Nastase au trait o frumoasapoveste de dragoste, insa, in cele din urma cei doi au divorțat, iar acumfiecare și-a refacut viața alaturi de altcineva. Bruneta a povestit recent, detaliidin casnicia cu fostul tenismen. Vedeta a recunoscut ca traiul cu Ilie Nastase nu a fost nici…

- Vedeta nu a avut intotdeauna o viața ușoara, scrie Ciao.ro. Amalia Nastase și-a construit o cariera in timp și povestește ca inca de la varsta de 16 ani a inceput sa munceasca pentru a-și vedea dorințele indeplinite. „Nu exista sa am un ban și sa stea mai mult de un sfert de ora in buzunar…

- Soția lui Ilie Nastase a vorbit inca o data despre un motenitor pentru fostul tenismen. Ce spune Ioana despre copil? Cei doi formeaza unul din cele mai controversate cupluri din showbiz-ul romanesc. Ioana Simion, despre sarcina. Ce spune soția lui Ilie Nastase despre un moștenitor? Unul dintre cuplurile…

- Ioana are o slabiciune pentru mașini, iar soțul ei s-a conformat doleanțelor, mai ales ca urmeaza sa implineasca frumoasa varsta de 45 de ani, pe 15 septembrie. Omul de afaceri i-a daruit o mașina superba, din gama de lux a brandului Bentley. Noul model Continental GT Sport, in doua uși, valoreaza…