Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta iluzie optica a dezorientat zeci de mii de oameni, dupa ce a aparut pe internet. In fotografie pare sa fie suprins atat un cațel, cat și un barbat fotografiat de la spate. Ce este cu adevarat in imagine?

- Delia și bunul ei prieten, Mihai Bendeac, au fost din nou protagoniștii unui dialog spumos, spre deliciul fanilor. Dupa ce jurata de la iUmor i-a reproșat, in gluma, actorului sa se imbraca „foarte trist”, cantareața și-a etalat stilul excentric printr-o ținuta asbolut uluitoare. Iata ce vestimentație…

- Robert Elekes a postat pe contul personal de Facebook un videoclip emoționant in care un barbat fara picioare, din Prejmer, a ieșit la deszapezit. Daca apreciezi acest articol, te așteptam sa intri in comunitatea de cititori de pe pagina noastra de Facebook, printr-un Like! The post VIDEO Barbat fara…

- Brigitte Pastrama e de nerecunoscut dupa ce, la finalul lui 2020, a apelat la o noua intervenție estetica. Soția lui Florin Pastrama și-a marit buzele. Brigitte Pastrama a recunoscut, de-a lungul timpului, ca are multe intervenții estetice, in jur de 20. Iata ca soția lui Florin Pastrama a apelat din…

- Fiul Ralucai Badulescu va implini in curand 18 ani, iar vedeta a facut dezvaluiri interesante despre relația acestuia cu tatal biologic, dar și cu actualul soț al vedetei, Florin, care i-a fost alaturi in ultimii 12 ani.„Nu știu cand au trecut anii, imi amintesc fiecare moment cand ne duceam in vacanțe…

- Viața bate filmul. O dovedește planul incredibil al unui barbat care a fost convins ca gasise „traseul” perfect pana in casa amantei. Zidar de meserie, a sapat un tunel pana in locuința femeii cu care traia o poveste de dragoste interzisa. Ce a facut soțul inșelat atunci cand l-a descoperit: „O trezești…

- Un barbat și-a drogat propria soție cu morfina pentru un motiv de-a dreptul halucinant. Soțul femeii, ajutat de amanta, a vrut sa afle daca partenera lui are pe alticineva in viața ei, cu riscul de a o ucide.