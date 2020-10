Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce mama sa ar fi fost depistata pozitiv cu noul coronavirus și Florin Pastrama ar fi suspect de COVID-19. Soțul lui Brigitte ar fi ajuns la spital dupa ce a prezentat simptome specifice infectarii cu SARS-CoV-2. La cateva zile dupa ce mama sa ar fi aflat ca este infectata cu noul coronavirus,…

- Brigitte Sfat si Florin Pastrama ar fi la un pas de divorț, iar acum vedeta a facut declarații in acest sens. "Intotdeauna in viața exista momente potrivite cand anumite raspunsuri vor fi primite. In momentul de fața nu e momentul potrivit ca sa dau acest anunț sau nu. Nu e un moment potrivit…

- Monica Orlanda s-a intors acasa, insa este speriata ca nu-și va mai recapata gustul și mirosul. Vedeta a facut primele declarații pe rețelele de socializare, dupa infectarea cu Covid-19.

- Brigitte și Florin Pastrama au fost surprinși intr-o parcare a unui supermarket din Capitala, in timp ce bruneta era bruscata langa mașina, de soțul ei. Cei doi au facut primele declarații și au explicat ce s-a intamplat.„Ce s-a intamplat, așa este cand te iubești prea mult,toate chestiile incep de…

- Miercuri, pe 23 septembrie, Romania a inregistrat un nou record negativ al imbolnavirilor cu COVID. 1.767 de noi cazuri de infectare au fost depistate in ultimele 24 de ore, cel mai ridicat nivel de la debutul pandemiei. Dar ce spune Nelu Tataru despre acest lucru?

- Medicul Radu Fleaca, decan la Facultatea de Medicina din Sibiu s-a vindecat de COVID-19 și a oferit primele declarații. Fleaca a ținut sa precizeze ca boala are efecte atat asupra capacitații fizice, cat și celei psihice pe termen lung. „Este o boala serioasa, care poate si creeaza probleme dificile,…

- Fostul mare selecționer al naționalei Romaniei, Anghel Iordanescu, este momentan suspect de COVID-19 dupa ce a prezentat mai multe simptome specifice virusului chinezesc. Anghel Iordanescu, in varsta de 70 de ani, este suspect de COVID-19, dupa ce fostul selecționer al naționalei Romaniei a prezentat…

- La patru zile de la articolul marca Spynews.ro care dezvaluia faptul ca Anamaria Prodan are un caz de coronavirus in familie, impresara a facut și primele declarații. Cu aceasta ocazie, Prodanca a dezvaluit faptul ca nu are doar un caz - ci doua!