Stiri pe aceeasi tema

- Cele șase masuri pe care CEC Bank le-a aplicat pentru a-și proteja clienții și angajații in pandemie și-au dovedit eficiența și se refera la modul de lucru, amanarea ratelor, acces extins și gratuit la serviciile de banking online, oferte online, suport pentru salariații implicații in lupta anti – Covid…

- Puteți „intra” in continuare la marile spectacole puse in scena la Metropolitan Opera, accesand platforma on line a celebrului teatru liric din NewYork. Programul are in saptamana 3-9 august , zilnic...

- Ziarul Unirea LIVE VIDEO| Sarbatoarea Muzicii la Alba Iulia, primul festival dupa relaxarea masurilor din pandemie. ,, O harpa de poveste“ și Alexandra Ușurelu, in programul de azi Astazi, 27 iunie 2020, la Alba Iulia se va desfașura cea de-a doua zi a evenimentului ,,Sarbatoarea Muzicii 2020“, primul…

- Toate cele patru piețe agroalimentare din Oradea revin, de la 1 iulie, la programul normal de dinaintea epidemiei de COVID-19, potrivit Mediafax.Administrația Domeniului Public (ADP) din subordinea Primariei Oradea anunța ca programul piețelor a fost modificat pe toata perioada starii de urgența…

- Din aceasta saptamana, toți ceferiștii vor avea program normal de lucru. Și asta dupa ce, timp de mai bine de trei luni, programul de lucru fusese redus de la cinci la patru zile pe saptamana. Masura fusese determinata de pandemia de Covid – 19 care a diminuat semnificativ traficul pe calea ferata,…

- Nimeni, nici macar un partid, nu-si poate asuma riscul de a nu vota prelungirea starii de alerta. Virusul, desi se pare ca nu este atat de periculos cum parea, inca se raspandeste in mod neasteptat pe toata suprafata tarii. Opozitia a reusit sa creeze un curent de opinie nefavorabil guvernului care,…

- Muzeul National de Istorie Naturala ''Grigore Antipa'' anunta revenirea la programul normal de vizitare incepand de luni 15 iunie. "Vesti bune pentru vizitatorii Muzeului Antipa! Din 15 iunie, Muzeul National de Istorie Naturala "Grigore Antipa" anunta revenirea la programul…

- Florin Cițu a prezentat mai multe detalii despre programul prin care companiile mari afectate de criza vor fi sprijinite. Este vorba de un proiect asemanator IMM Invest, potrivit europafm.ro. ,,O garanție in numele și contul statului pentru companiile afectate de pandemie. Acesta acopera in proporție…