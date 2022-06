Stiri pe aceeasi tema

- O noua despartire in lumea mondena! Brigitte si Florin Pastrama au decis sa divorteze, dupa trei ani de mariaj. Bruneta a dat vestea in exclusivitate pentru Click! si a oferit detalii despre separarea lor. Brigitte Pastrama a decis: va divorta de sotul ei, Florin Pastrama. Vedeta a venit, joi seara,…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Brigitte Pastrama a facut declarații neașteptate despre soțul ei. Vedeta are mari planuri alaturi de afacerist. Ce a marturisit Florin Pastrama despre vedeta, dar și cat de mult s-a schimbat datorita ei.

- Brigitte Pastrama a transmis un mesaj de-a dreptul emoționant pe rețelele sociale de ziua surorii sale. Soția lui Florin Pastrama a publicat o serie de imagini de colecție alaturi de Cristina Szeifert.

- Brigitte Pastrama și-a amintit de un eveniment mai puțin placut din viața ei. Soția lui Florin Pastrama a trecut prin clipe crancene in urma cu mai mulți ani, atunci cand a fost pacalita și a ramas fara suma de 210 lei.