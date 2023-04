Stiri pe aceeasi tema

- Interperta personajului Dana din Lia - Soția soțului meu s-a afișat intr-i ipostaza rara la un eveniment monden. Ținuta pe care a ales-o a lasat la vedere mult mai multa piele, iar taieturile provocatoare i-au pus il valoare formele.

- Brigitte Pastrama și-a cumparat o casa in Dubai, iar din septembrie fiica ei se va muta in Emiratele Arabe Unite, acolo unde va și studia. Fosta soție a lui Ilie Nastase se muta definitiv din țara, pentru ca nu iși dorește ca Sara sa intre in anturaje nepotrivite, așa cum s-a intamplat cu fiul ei cel…

- Brigitte Pastrama a rabufnit pe rețelele de socializare, asta dupa ce a fost subiect de barfa in Dubai. Soția lui Florin Pastrama a avut o reacție acida la adresa celor care au judecat-o, iar vedeta le-a transmis cateva cuvinte. Iata ce a marturisit pe contul ei personal de Instagram!

- Brigitte Pastrama a facut cateva schimbari majore in viața ei, iar acum este mai fericita ca niciodata departe de Romania. Soția lui Florin Pastrama și-a anunțat prietenii virtuali ca a reușit sa obțina viza pentru Dubai.

- Bruneta a marturisit ca fix de ziua Ziua Indragostiților ea și Florin Pastrama s-au sarutat pentru prima data, acela fiind și momentul in care el i-a cucerit inima pentru totdeauna. Iata ce declarații a facut vedeta despre inceputul relației cu Florin Pastrama, dar și ce vești mai aduce din Dubai.

- Brigitte Pastrama este una dintre cele mai mondene apariții din showbiz-ul romanesc. Și, pentru ca este adepta schimbarilor de look, vedeta a decis, de aceasta data, sa iși uimeasca complet fanii. Astfel, Brigitte a ales sa țina o dieta, care a ajutat-o sa ajunga la rezultate de invidiat. Cum a ajuns…