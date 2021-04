Stiri pe aceeasi tema

- In județul Botoșani, la azilul de batrani din Trușești, traiesc 25 de pensionari. Majoritatea nu mai au locuința și nici familii. Un singur lucru le mai alina durerea, pozele nepoților și al copiilor, deasupra carora plang. Spera sa-i mai vada macar o data in viața. Povestea batranilor ce traiesc la…

- Ioana Simion are parte de o zi fericita in viața ei, dupa tot stresul legat de relația cu fostul tenismen Ilie Nastase. Bruneta și-a serbat fiul, pe Teodor, și a postat un mesaj emoționant pe o rețea de socializare, adaugand și mai multe fotografii alaturi de copilul sau.

- Ioana și Ilie Nastase se afla in divorț dupa ce bruneta a depus actele la tribunal. Cei doi au ramas in relații bune, iar dupa ce s-a spus ca fostul tenismen ii va lua acesteia cadourile oferite pe timpul casniciei, Ioana a lamurit situația. „Da, ne-am mai vazut in ultimele saptamani. Mai vorbim latelefon,…

- Brigitte Pastrama a fost foarte dezamagita de soțul ei, Florin, dupa ce acesta ar fi facut un gest nepotrivit, implicand-o direct pe fiica vedetei, in varsta de 13 ani, Sara. Bruneta era cat pe ce sa iște un scandal intr-un magazin de fițe din Dubai.

- Adrian Tinca s a stins din viata in 2017, la varsta de 50 de ani. Fostul sportiv a inceput rugby ul la Scoala Sportiva nr. 2 Constanta, cu antrenorul Peter Ianusievici. FRR i a acordat, in 2009, si o diploma de excelenta pentru intreaga cariera in rugby ul romanesc. Au trecut patru ani de cand fostul…

- Ioana Simion trece greu peste scandalul cu Ilie Nastare de la inceputul lunii ianuarie. Cei doi s-au separat, dar incearca sa repare ce se mai poate din relația lor. Bruneta a decis sa ii impuna cateva condiții fostului tensimen pentru a se impaca. Dar oare milioanrul va face aceste compromisuri in…

- Gabriela Cristea și soțul ei, cel pe care l-a facut tata de doua ori, duc acum dorul clipelor de cuplu, in doi. Amorezii au ajuns acum sa traiasca din amintirile vremurilor in care hoinareau fara grijile pe care le aduce o familie mare așa cum au ei. Familie de care, bineinețeles, se bucura, caci tare…