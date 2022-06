Stiri pe aceeasi tema

- Brigitte a anunțat ca divorțeaza de Florin Pastrama, dupa 3 ani de casnicie. Fosta soție a lui Ilie Nastase a facut mai multe dezvaluiri despre motivele care au dus la desparțire. L-a dat afara din casa și regreta anii pe care i-a petrecut alaturi de el. Brigitte Pastrama a luat decizia de a pune punct…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Andreea Banica a oferit primele declarații, dupa ce a fost surprinsa de soțul ei cu un bolid de lux de 70.000 de mii de euro. Ce a marturisit indragita artista, mai ales pentru ca s-a bucurat de minune de Ziua Copilului.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Brigitte Pastrama a facut declarații neașteptate despre soțul ei. Vedeta are mari planuri alaturi de afacerist. Ce a marturisit Florin Pastrama despre vedeta, dar și cat de mult s-a schimbat datorita ei.

- Monica Barladeanu a avut o prezența de-a dreptul spectaculoasa recent, la Gala Premiilor Gopo 2022. Vedeta a stat de vorba cu reporterii de la Antena Stars și a marturisit care este, de fapt, motivul pentru care s-a intors in Romania. Monica Barladeanu a locuit timp de 13 ani peste Ocean, insa iata…

- Brigitte Pastrama a facut cea mai importanta schimbare din viața ei, asta dupa ce vedeta a fost la un pas de moarte. Brigitte Pastrama a marturisit in exclusivitate la Antena Stars motivul pentru care a decis sa-și schimbe religia, dar și ce noua șansa la viața i-a dat Dumnezeu. Iata motivul pentru…

- Giulia Nahmany a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca are un nou ritual prin care se menține veșnic tanara și o ajuta sa evolueze spiritual. Vedeta face yoga de șase ani și are un stil de viața cat mai sanatos.

- Brigitte Pastrama și-a amintit de un eveniment mai puțin placut din viața ei. Soția lui Florin Pastrama a trecut prin clipe crancene in urma cu mai mulți ani, atunci cand a fost pacalita și a ramas fara suma de 210 lei.