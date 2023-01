Stiri pe aceeasi tema

- Are 55 de ani și o silueta de admirat. Cu toate ca nu iși pune restricții alimentare drastice, prezentatoarea TV a aratat mereu impecabil. Acesta ar fi, de fapt, secretul Iulianei Marciuc pentru o silueta de invidiat. Vedeta a explicat recent cum a reușit sa slabeasca șase kilograme in doar șase saptamani.…

- Brigitte Pastrama a trecut printr-o schimbare spectaculoasa! Soția lui Florin Pastrama a slabit considerabil, iar drept dovada sta fotografia pe care și-a facut-o in sala de fitness. Hai sa vezi cat de bine arata focoasa bruneta.

- Jeanine Ionescu, vaduva impresarului vedetelor Lucian Ionescu, este de nerecunoscut. A slabit ingrijorator de mult: ”Timp de opt luni, dupa decesul lui Lucian, n-am mancat mai nimic, doar fumam…Fara el, simțeam ca nu mai pot trai”, ni s-a confesat femeia indoliata, exclusiv pentru Playtech Știri. Iar…

- Anul acesta, Brigitte Pastrama și-a dorit un Craciun special, așa ca, atunci cand a venit vorba despre decorațiunile pentru brad și amenajarea locuinței, vedeta nu s-a uitat la bani. In cele din urma, Brigitte a gasit ceea ce a cautat. Brigitte Pastrama a comandat din Anglia o mulțime de decorațiuni,…

- Brigitte Pastrama susține ca iubește perioada sarbatorilor de iarna, iar, daca pana acum, s-a mulțumit cu decoruri de Craciun modeste, in acest an, soția lui Florin Pastrama s-a intrecut pe sine și a investit o suma fabuloasa. Afla din randurile de mai jos despre ce este vorba.

- O vedeta din Romania le-a povestit fanilor ce dieta urmeaza acum. Aceasta a reușit sa slabeasca zeci de kilograme și cu siguranța le-a fost de mare ajutor unor internauți care și-au dorit sa iși schimbe imaginea. Solista a marturisit tuturor ca nu consuma cozonac deloc nici in aceasta perioada a anului.…

- Majda Aboulumosha a avut probleme cu greutatea la un moment dat, insa a reușit in timp sa slabeasca 30 de kilograme. Vedeta a spus cum a scapat de kilogramele in plus.Cu ajutorul dietei și al sportului, Majda a reușit sa slabeasca 30 de kilograme. Acum, fosta prezentatoare de la PRO TV are o greutate…

- Dupa ce a reușit sa dea jos nu mai puțin de 30 de kilograme, o vedeta din Romania a declarat din nou razboi cantarului. De aceasta data, iși dorește sa arate impecabil pentru un nou proiect important ce urmeaza sa se lanseze. Ce dieta ține acum indragita artista pentru a avea o silueta de admirat […]…