Stiri pe aceeasi tema

- Familia primarului din Chișinau, Ion Ceban cuprinsa de spiritul sarbatorilor. Acesta a impodobit bradul de acasa impreuna cu copii și soția sa, scrie shok.md. „Vin sarbatorile. Ne pregatim!!! Pentru prima data dupa mulți ani am impodobit un brad viu, cu balot. Le-am promis picilor ca dupa sarbatori…

- In aceasta iarna, magia sarbatorilor va fi resimțita in toate sectoarele capitalei. Potrivit primarului general Ion Ceban, mai multe locuri vor fi amenajate in capitala. "Vom sărbători altfel Anul nou şi Crăciunul: fără tirguri, fără iarmaroace și cu respectarea normelor anti COVID-19. Totuşi,…

- In Romania, luni, 30 noiembrie, este Sfantul Andrei, sarbatoare nationala si zi libera. Ziua va fi urmata de marti, 1 decembrie, Ziua Nationala a Romaniei care este deasemenea sarbatoare nationala si zi libera.

- Scandalul dintre Silviu Prigoana și Adriana Bahmuțeanu este pe departe de a se incheia! Dupa cinci ani de tacere, cei doi au ajuns din nou la cuțite! Invitat telefonic in cadrul emisiunii ”Showbiz Report”, de la Antena Stars, Prigoana a inceput sa o injure in direct pe vedeta! Enervata la culme de acest…

- Brigitte Pastrama pare decisa sa iși continue viața dupa desparțirea de barbatul de care s-a indragostit fulgerator in Ferma și cu care s-a casatorit dupa show-ul de la PRO TV. Deși indurerata și cu multe probleme pe cap, aceasta iși continua demersurile in sfera profesionala. Vedeta a decis sa mai…

- Din vizorul Oanei Zavoranu nu scapa nimeni. Dupa ce le-a declarat razboi influencerelor de la noi, vedeta a trecut acum și la partea masculina, iar unul dintre cei atacați dur este chiar Selly, celebrul vlogger care a reușit sa o enerveze la culme pe bruneta!

- Orange, liderul pietei de telecom din Romania va achizitiona fostul Romtelecom, compania de servicii fixe a grupului Telekom, au declarat pentru Ziarul Financiar surse din industrie.Orange este liderul pietei de telecom din Romania, cu afaceri de 5,8 mld. lei (1,2 mld. euro) in 2019, generate…