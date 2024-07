Stiri pe aceeasi tema

- Brigitte Pastrama a fost la un pas sa ramana fara o mica avere. Deține o colecție impresionanta de haine și accesorii de brand, iar prețul lor se ridica la sute de mii de euro. Vedeta risca sa ramana fara o geanta scumpa, dupa ce a femeie din Paris a pus ochii pe ea și voia sa o jefuiasca.

- Miercuri, 10 iulie 2024, Denis Draguș și Vanessa au parte de cea mai speciala zi din viața lor. Cei doi iși unesc destinele in fața celor dragi. In timpul ceremoniei a avut loc și un eveniment frumos, care le va aduce mult noroc mirilor in viitor.

- Ana Baniciu și sotul ei, Edy Kovacs, au devenit parinti pe 4 iunie, cand a venit pe lume fiul lor. Astazi, artista și-a surprins fanii de pe contul de socializare, cu noi imagini cu bebelușul ei, dezviluind totodata ce nume a ales, intr-un final, pentru acesta.Artista a postat pe rețelele de socializare…

- Pe 8 iunie a fost zi mare pentru celebrul prezentator al show-ului Survivor. Daniel Pavel s-a casatorit cu aleasa inimii lui Ana Maria Pop. Cei doi au spus DA in fața ofițerului Starii civile, iar apoi s-au cununat religios. Petrecere cu 400 de invitați. Mireasa a purtat 3 rochii Daniel Pavel a avut…

- Vladuța Lupau, una dintre cele mai indragite interprete de muzica de petrecere din Romania, a anunțat ca nu va mai posta fotografii cu baiețelul ei Iair.Vedeta formeaza de ani buni un cuplu cu Adi Rus, fostul portar al celor de la CFR Cluj și au impreuna un baiețel de 1 an și 8 luni și inca un…

- Cine este tanara din imagine, de o eleganța impresionanta? Puțini o recunosc, deși azi este una dintre cele mai iubite interprete de muzica populara de la noi din țara. Era considerata o frumusețe rara, in jurul careia roiau barbații la acea vreme. Cine este frumusețea din imagine Frumusețea din imagine…

- Deși mulți au blamat-o la inceputul relației cu Viorel Lis, iata ca Oana Lis a dovedit contrariul, iar astazi vedeta este alaturi de soțul ei, fostul primar al Capitalei, in problemele de sanatate cu care acesta se confrunta. Din disperarea de a-l ajuta, Oana Lis a inceput sa-și vanda lucruri din casa.…