Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Botezatu și Raluca Badulescu au facut senzație in cadrul unui eveniment organizat in aceasta seara, in Capitala. La doua luni dupa ce a fost operat, designerul arata mai bine ca niciodata și este intr-o forma de invidiat. Creatorul de moda Catalin Botezatu a trecut prin momente dificile, acesta…

- O cantareața din Italia a avut una dintre cele mai extravagante apariții pe covorul roșu la Festivalul de Film de la Roma. Roshelle, pe numele sau real Rossella Discolo, a reușit sa atraga toate privirile la Festivalul de Film de la Roma. Cantareața italiana, in varsta de 24 de ani, a fost una dintre…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera se desfasoara ingreunat pe sensul catre Capitala al autostrazii A2 Bucuresti Constanta, la kilometrul 27, in zona localitatii Branesti, judetul Ilfov, dupa ce a avut loc o coliziune intre doua autoturisme,…

- Oana Roman a incercat sa iși pastreze individualitate de-a lungul anilor, in ciuda criticilor și a oamenilor care ii cereau mereu sa fie intr-un fel sau altul. Vedeta are un stil deja consacrat și mereu și-a asumat faptul ca nu va avea dimensiunile unui model.

- AGENDA PLINA: Din 14 octombrie, Sibiul redevine pentru șapte zile capitala filmului documentar in Romania! Cea de-a 26-a ediție a Festivalului Internațional Astra Film aduce o selecție excepționala de 126 de filme documentare care surprind realitați distincte din 45 țari de pe cinci continente. Peste…

- Gabriela Cristea si Tavi Clonda s-au casatorit religios in weekend. Vedeta a ales doua rochii pentru marele eveniment. Și Cristina Șișcanu, nașa celor doi, a atras privirile tuturor cu cele doua ținute pe care a ales sa le poarte.

- Oana Roman a postat un mesaj pe contul de socializare, alaturi de care a atașat o imagine, in care apare alaturi de soțul ei, Marius Elisei. Vedeta a anunțat ca sunt pregatiți de nunta, cel mai probabil de cea a lui Tavi și Gabriela Cristea, care se vor cununa religios astazi. Oana Roman a atras admirația…

- Brigada Rutiera va dispune masuri de fluidizare a traficului, miercuri, cu ocazia unei procesiuni religioase organizate de Parohia Adormirea Maicii Domnului Malaxa, intre orele 19,00 si 20,00, pe traseul Strada Nicolae Rosu - Strada Chezasiei - Soseaua Garii Catelul - Strada Paunesti - Strada Nicolae…