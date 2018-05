Stiri pe aceeasi tema

- Insarcinata, Betty Salam a plecat din tara, intr-o vacanta in care este insotita de iubitul dar si de fratele sau. Aceasta a facut public faptul ca se afla in Dubai. Fiica manelistului este mai fericita ca oricand. Ea va deveni mama, si urmeaza sa se casatoreasca cu iubitul sau, Catalin Visanescu. De…

- Shakira este una dintre cele mai apreciate artiste din lume, considerata și una dintre cele mai atragatoare. Puțini știu insa ca inainte de a fi cantareața, aceasta arata cu totul altfel

- Un SUV plin de puritate senzuala: noul GLC. Un autovehicul cu personalitate puternica, cu aspect solid si atletic. Un tovaras de incredere si experimentat pentru orice situatie de viata: clasic, inovator, progresist. Si intotdeauna nerabdator sa plece la drum. Perfect adaptat pentru orice mediu de viata.…

- Cantaretul britanic Ed Sheeran a inregistrat zece saptamani in fruntea Billboard Artist 100, in timp ce single-ul lui „Perfect” a petrecut unsprezece saptamani in topul Radio Songs si este al treilea cantec al muzicianului care ocupa locul intai in clasamentul Adult Contemporary, scrie News.ro.Citeste…

- De Sfantul Valentin: trandafiri si inimioare DARURI…Doamnele si domnisoarele din Vaslui vor fi rasfatate cu cadouri care mai de care mai frumoase, oferite de sotii sau iubitii lor, avand in vedere ca maine este Ziua Indragostitilor. De la jucarii de plus, la trandafiri sau buchete extravagante si pana…