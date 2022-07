Stiri pe aceeasi tema

Anuntul a fost facut joi, 30 iunie, de premierul Nicolae Ciuca, adaugand ca Romania nu a fost niciodata mai sigura in fata unor amenintari directe si persistente derulate in vecinatatea sa imediata, informeaza Agerpres.Premierul Nicolae Ciuca precizeaza ca "presedintele Statelor Unite, Joe Biden, a…

Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a participat la Summitul UE-Balcanii de Vest. Intrucat a avut zilele trecute o intrevedere cu președintele Franței, liderul de la Cotroceni a explicat puțin mai mult ce incearca Emmanuel Macron sa faca in Europa.

Carmen Iohannis a surprins din nou cu recenta sa apariție. Soția președintelui Romaniei a inchis din nou un capitol important și le-a urat mult succes altor elevi la finalul de an. Desigur ca intr-o asemenea zi deosebita pentru invațaceii care se pregatesc de examenul de Bacalaureat nu putea sa se prezinte…

Intruchiparea șicului francez, Prima Doamna a Franței se ocupa mereu de aspectul ei fizic. In ultimele zile, ea a inmulțit aparițiile publice, adoptand mereu același look. Imbracata in culoarea ei preferata: bleumarin, ea imbina la perfecțiune pantalonii drepți, jacheta blazer și tocuri stiletto.

Prima Doamna a Statelor Unite, soția președintelui SUA, vine in vizita in Romania. Soția președintelui Joe Biden, Jill Biden, urmeaza sa efectueze o vizita in Romania și Slovacia. Jill Biden va ajunge in Romania la data de 6 mai, apoi va merge in Slovacia. Președintele Joe Biden nu-și va insoți soția…

Reales președinte al Republicii pentru urmatorii cinci ani duminica 24 aprilie, Emmanuel Macron a putut conta și pe prezența fratelui sau, Laurent, in timpul discursului de la Champ-de-Mars, dupa anunțarea rezultatelor votului. Cei doi frați cu cariere total diferite frapeaza prin incredibila lor asemanare,…

Emmanuel Macron (44 de ani) ii datoreaza succesul politic si sotiei sale, Brigitte (69 de ani), alaturi de care traieste o poveste de dragoste impresionanta, inceputa inca din copilaria politicianului. Astfel, Emmanuel Macron nu avea decat 15 ani si era elev atunci cand a cunoscut-o pe Brigitte Trogneux,…

Presedintele francez in exercitiu, Emmanuel Macron, si sotia sa, Brigitte Macron, au votat duminica, in turul doi al alegerilor prezideniale, in care o infrunta pe Marine Le Pen, la Touquet, relateaza AFP.