Stiri pe aceeasi tema

- Prima doamna a Frantei, Brigitte Macron, se va autoizola timp de sapte zile, dupa ce a intrat in contact cu o persoana testata pozitiv la coronavirus, a comunicat luni presedintia franceza. „Brigitte Macron s-a aflat in contact joi 15 octombrie cu o persoana care a fost testata pozitiv la COVID-19 luni”,…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat luni ca va intra in autoizolare pentru ca a participat la o intalnire cu o persoana care a fost testata pozitiv cu noul coronavirus de tip SARS-CoV-2. „Am fost informata ca am participat martea trecuta la o intalnire la care a asistat o persoana…

