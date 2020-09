Stiri pe aceeasi tema

- Un nou scandal a izbucnit in familia lui Brigitte! Dupa ce l-a ajutat sa se inscrie la facultate, fiul afaceristei ii cere acesteia 54.000 de euro. In apararea ei, bruneta susține ca Robert a cheltuit deja 10.000 de euro din suma totala.

- ANAF analizeaza situația celor care amana plata obligațiilor fiscale pe perioada crizei sanitare. Cum se pregatește sa recupereze banii neplatiți de firme? ANAF recupereaza toți banii! Greșeala contribuabililor care-i va costa scump ANAF se pregatește sa recupereze toți banii cu care firmele au ramas…

- Un tinar de 24 de ani, locuitor al orașului Cricova, suspect ca ar fi furat o mașina a fost reținut de oamenii legii, informeaza Noi.md. Incidentul ar fi avut loc in dimineata zilei de 29 iulie. In cadrul acțiunilor de investigații polițiștii au stabilit ca suspectul in comiterea infracțiunii activeaza…

- Mulți romani sunt in cautarea unei case, dar aceștia trebuie sa fie foarte atenți. Daca gasesc o oferta care pare ireala, este posibil ca așa sa fie, iar odata cumparata proprietatea respectiva sa inceapa sa-și arate adevaratele probleme, care pot fi foarte grave, mai ales legate de acte. Ce greșeli…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, a lansat un nou partid politic: Bucuresti 2020. Deviza formatiunii: 1% munca. 99% munca. Robert Negoita a trimis cateva sageti si catre Gabriela Firea, nasa copilului sau, de care s-a dezis (politic). Primarul Sectorului 3 a anuntat saptamana trecuta ca nu va mai…

- Dupa numararea a 20- din voturi, peste 72- dintre alegatori au sustinut masurile, potrivit comisiei electorale. Reformele vor permite presedintelui Putin sa mai candideze pentru inca doua mandate de cate sase ani. Membrii opozitiei au afirmat ca Putin incearca sa devina "presedinte pe viata", dar acesta…

- Daca locuiesti la bloc, indiferent daca esti proprietar sau chirias, ai anumite responsabilitati. Ignorarea unora dintre ele iti poate aduce amenzi usturatoare! Autoritatile te pot amenda cu pana la 3.000 de lei daca tulburi linistea vecinilor. Potrivit legislatiei in vigoare, amenzile stabilite anii…

