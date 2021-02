Stiri pe aceeasi tema

- O noua zi, o noua cearta cu angajații! Brigitte are numai probleme cu cele doua ajutoare pe care le are. Nea Marian și menajera Mariana ii dau multe batai de cap brunetei. De ceva timp, cei doi par sa aiba o apropiere nepotrivita, in condițiile in care angajatul este un barbat insurat. Recent, flirtul…

- In seara de miercuri, 3 februarie, la ora 20.35, polițiștii din Targu Lapuș au fost sesizați prin plangere de catre un barbat de 43 de ani din oraș, despre faptul ca i-a fost sustras autoturismul in urma cu aproximativ o ora. Autoturismul era parcat in fața unui magazin de pe strada Piața Eroilor. Datorita…

- Dan, politist aflat in timpul liber si prietena sa, Raluca, studenta la Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza”, i-au sesizat pe colegii din cadrul Sectiei nr. 2 Politie Iasi, cu privire la faptul ca au observat un barbat care a sustras bunuri din fata unei benzinarii, din municipiul Iasi. Un echipaj…

- Timp de 2 saptamani, Ion Dichiseanu (87 de ani) a fost internat la Spitalul Clinic de Urgența Floreasca. Actorul a suferit o pneumonie severa. Pentru Antena Stars, fiica lui Ioana (33 de ani) a dezvaluit care este starea sa de sanatate acum. Ioana Dichiseanu, noi detalii despre starea de sanatate a…

- Cand liniștea se instalase și in casa lor, iata ca Florin Pastrama a fost, din nou, scos din minți de un gest necugetat. De data aceasta, Jador a fost marul discordiei dintre el și Brigitte.

- Una dintre cele mai frumoase perioade ale anului, Craciunul, va fi altfel pentru toata lumea in 2020. Pe fondul pandemiei, anularea targurilor de sarbatori este inevitabila, iar obiceiurile romanilor in aceasta perioada se vor schimba in totalitate. Iesenii nu fac exceptie de la aceasta regula, insa…