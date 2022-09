Brigitte, fostă Năstase, casă de 400.000 euro în Dubai! Brigitte Sfat, fosta soție a lui Ilie Nastase a dat 400.000 de euro pentru o casa in Dubai, cea mai populara destinație globala din 2022. Planul de a-și schimba domiciliul in are de ceva vreme, mai ales dupa ce afacerile sale s-au impotmolit in tribunale iar atat era cat și fostul sau soț, Florin Pastrama, s-au aflat sub control judiciar din cauza produselor contrafacute pe care le-au distribuit in pandemie. A fost chiar o aventura achiziționarea apartamentului caci Brigitte a fost la un pas sa piarda avansul, caci nu a fost de acord cu noul preț al locuinței, mult mai mare fața de cel negociat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

