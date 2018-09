Stiri pe aceeasi tema

- Brigitte și Ilie Nastase sunt in plin divorț, dar asta nu ii impiedica sa inceapa deja relații cu alte persoane. In timp ce Brigitte a plecat intr-o vacanța in Turcia cu noul iubit, Ilie se zvonește ca se iubește cu fosta logodnica a milionarului Nick Radoi. Brigitte se pare ca a contactat-o deja pe…

- In aproximativ doua saptamani, Brigitte Nastase va fi in mod oficial o femeie divorțata și libera. La doar cateva zile dupa ce paparazzii au publicat ... The post Timișoreanca Brigitte s-a „cuplat” cu un artist de talie internaționala, dupa ce Ilie Nastase a fost surprins cu noua iubita appeared first…

- Bruneta alaturi de care a a fost surprins fostul mare tenismen la terasa, sarutandu-se, este nimeni alta decat fosta iubita a lui Nick Radoi. Ilie Nastase și Brigitte par ca-și fac unul altuia in ciuda cu noii iubiți. Daca bruneta defileaza alaturid e un tinerel cu mușchi și chiar a plecat in Turcia…

- Aflata in plin proces de divorț cu Ilie Nastase, Brigitte Nastase a anunțat ca a inceput o alta relatie si pentru a celebra iubirea dintre ea si noul partener, bruneta si "iubi" au plecat in vacanta in Antalya.

- Scandal monstru intre Ilie Nastase și Brigitte. Bruneta il acuza pe fostul tenismen, ca ar fi intrat pe geam si i-a luat haine din casa. Poliția a fost chemata de urgența Brigitte Nastase a chemat politia si il acuza pe fosta glorie a tenisului romanesc ca i-ar fi intrat in casa, pe geam si ar fi…

- Brigitte Sfat a facut marturisiri legate de cel care i-a fost soț, celebrul jucator de tenis Ilie Nastase. Bruneta a marturisit ca a facut tot posibilul ca mariajul sa funcționeze, insa fara succes. Brigitte Sfat a facut declarații despre relația cu Ilie Nastase, cel de care a decis sa se desparta…

- Brigitte Nastase si Ilie Nastase se afla in plin proces de divort, dar cei doi au anuntat in repetate randura ca s au despartit, pentru aculterior sa fie surprinsi impreuna, fericiti. Dar, de acesta data, nu mai exista cale de impacare intre cei doi soti, iar Brigitte Nastase tocmai a anuntat ca are…

- A explodat bomba in showbiz! Brigitte Nastase si Catalin Cazacu au avut o idila anul trecut, dupa ce ea a luat o pauza in casnicia cu Ilie Nastase, dar detalii picante din relatia lor abia acum ies la iveala. „A inșelat Ilie, am inșelat și eu, nu sunt o sfanta”, spunea Brigitte Nastase in urma cu cateva…