Stiri pe aceeasi tema

- Brigitte și Florin Pastrama știu cum sa profite de timpul lor liber! Cei doi soți au fost surprinși de paparazzii SpyNews la o terasa exclusivista din Capitala, bineințeles, și in compania fiicei vedetei. Ei bine insa, ceea ce a atras atenția tuturor a fost, de fapt, gesturile stanjenitoare pe care…

- Iubirea dintre Alexandru Ciucu și Alina Sorescu s-a incheiat dupa 12 ani de relație și 10 ani de mariaj. Cei doi soți au decis sa porneasca pe drumuri separate și au hotarat sa divorțeze. In urma cu cateva zile au aparut și primele informații despre casnicia aflata in declin, dupa ce a fost descoperit…

- „I-am scris lui Basescu ca pe fiecare nota, din cele 285 din dosarul meu de urmarire, in colț scrie numele sursei. Iar la acest dosar scrie Traian. Iar CNSAS a dat hotarare ca sursa Traian e, de fapt, Traian Basescu.Totuși, Basescu profita de faptul ca erau 12 persoanec care au facut delațiune in dosarul…

- Potrivit celor declarate de primarul comunei Sagna, Gheorghe Iacob, acesta este atacat sistematic, prin intermediul mijloacelor de informare online de catre adversarii politici, dar și de alte forțe locale. In valtoarea evenimentelor, in spatele acestor atacuri, pare sa se afle o sutana, care ar trebui…

- Ramasa ”Zana surprizelor” in aceepțiunea sociala, Andreea Marin nu a reușit sa faca minuni la capitolul finanțelor. Cunoscuta vedeta și-a deschis o noua afacere cu credit bancar. Cu multe proiecte in derulare (desfașoara mai multe campanii in online), vedeta a reușit sa deschisa propriul studio de producție…

- Ieri Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au stat fața in fața, la Judecatoria Buftea, pentru prima oara dupa ce antrenorul de fotbal și-a anunțat intenția de a divorța. Se pare ca procesul va fi unul de durata, cei doi necazand de actord la notar asupra partajului, unul cu sume substanțiale, dupa…

- Ambasadorul Israelului in Romania, David Saranga, afirma ca situatia actuala din Ucraina nu poate fi comparata cu Holocaustul. „Ce s-a intamplat in timpul Holocaustului este total diferit si din acest motiv nu ne place cand Rusia spune una despre Ucraina si nu ne place cand Ucraina spune ca ce se…

- ANPC a transmis, printr-un comunicat de presa, ca presedintele Autoritatii, Horia Constantinescu, a avut sambata, o discutie cu reprezentantii ai Asociatiei Marilor Retele Comerciale din Romania (AMRCR), in contextul aglomerarilor de cumparatori, inregistrate, recent, in magazine. Autoritatea Nationala…