Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Marin este una dintre cele mai apreciate și indragite prezentatoare TV din Romania. Cu o cariera de succes și longeviva, vedeta a vorbit in exclusivitate pentru impact.ro despre urmatoarele proiecte. Cum s-a descurcat Andreea Marin in timpul pandemiei Andreea Marin a marturisit ca in fiecare…

- Brigitte și Florin Pastrama știu cum sa profite de timpul lor liber! Cei doi soți au fost surprinși de paparazzii SpyNews la o terasa exclusivista din Capitala, bineințeles, și in compania fiicei vedetei. Ei bine insa, ceea ce a atras atenția tuturor a fost, de fapt, gesturile stanjenitoare pe care…

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca povestea de dragoste dintre Bibi și Antonio Pican s-a sfarșit brusc, insa cert este ca ambii incearca sa iși schimbe viața radical dupa acest episod tumultuos din viața lor. Iata ce decizie radicala a luat artista recent, dar și schimbarea importanta pe…

- Ministrul leton al economiei, Janis Vitenbergs, a confirmat marți dorința republicii de a renunța cat mai curand posibil la importurile de gaze rusești. Letonia devine prima țara din Uniunea Europeana care ia o astfel de decizie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ieri Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au stat fața in fața, la Judecatoria Buftea, pentru prima oara dupa ce antrenorul de fotbal și-a anunțat intenția de a divorța. Se pare ca procesul va fi unul de durata, cei doi necazand de actord la notar asupra partajului, unul cu sume substanțiale, dupa…

- Simona Gherghe a fost nevoita recent sa faca o serie de schimbari, care-i vizeaza in mod direct pe copiii ei, asta dupa ce programul ei de munca s-a schimbat. Iata ce decizie radicala a luat indragita prezentatoare de la Mireasa, dar și cum au reacționat fiica și fiul ei!

- Artistul Tudor Gheorghe are 76 de ani și iși continua cariera inceputa in 1966, susținand recitaluri in țara și strainatate, și interpretand roluri pe scena Naționalului craiovean. Recent, acesta a vorbit despre momentul in care nu va mai urca pe scena.„Vine o asemenea zi pentru oricare dintre noi.…