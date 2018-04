Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce in ultima perioada scandalul dintre Brigitte și Ilie Nastase ține prim planul știrilor mondene, soția fostului mare tenismen nu a mai suportat situația tensionata și a rabufnit printr-un mesaj dur adresat tinerei reporterițe pe care o acuza ca ar fi avut o idila cu soțul ei. (CITEȘTE ȘI:BRIGITTE…

- Cezar Ouatu a decis sa paraseasca Romania și susține ca ar putea sa nu se mai intoarca vreodata. Celebrul artist le-a urat „La mulți ani!” tuturor romanilor care iși serbeaza astazi onomastica in postarea trista in care a anunțat ca iși ia ramas-bun de la țara natala. „Dragii mei, in primul rand “La…

- Brigitte Nastase nu prea e decisa in privinta lui Ilie! Cand anunta ca divorteaza, cand iese cu el la cina! Un lucru e sigur insa, bruneta are adevarate abilitati de detectiv, denuntandu-i fostului tenismen ultimele amante. Recent, inca sotia lui Ilie Nastase a publicat pe contul de de Facebook toate…

- Romania a invins, in deplasare, pe Israel, scor 2-1. Din delegația “tricolorilor” a facut parte și Adrian Mutu. Managerul sportive al echipei naționale a profitat de ocazie și nu a ratat ocazia de a merge la Mormantul Sfant. Incantat de tot ce a vazut, Adrian Mutu a postat și un mesaj pe contul personal…

- Brigitte Sfat incepe sa simta lipsa banilor, asa ca a luat o decizie radicala in ceea ce priveste cheltuielile din cluburile sau restaurantele de fite. Ilie Nastase, GEST ULUITOR dupa ce Brigitte Sfat a marturisit ca L-A INSELAT "Mesaj informativ pentru prietenele care se lipeau de…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Brigitte Nastase a luat o decizie importanta in legatura cu mariajul sau, bruneta a depus cererea de divort la Judecatoria Sectorului 1. Contactat de Cancan.ro, site-ul nr 1 din Romania, Ilie Nastase nu a fost foarte comunicativ, ba chiar a intrebat cine a depus divortul.