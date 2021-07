Stiri pe aceeasi tema

- Spiritele s-au incins din nou in cuplul dintre Brigitte și Florin Pastrama. Vedeta s-a enervat la culme pe soțul ei din cauza faptului ca nu a ascultat-o, astfel ca s-a lasat cu țipete și urlete, insa care a fost motivul supararii celor doi soți?

- Brigitte și Florin Pastrama au gasit ocazia perfecta pentru a face renovarile necesare in curtea locuinței lor. Pentru acest lucru, cei doi au chemat meșteri iscusiți, dar nu s-a putut sa nu fie și ei de fața la executarea lucrarilor. Astfel, bruneta a devenit șefa de șantier, iar soțul sau, ajutorul…

- Se știe deja ca Brigitte a inceput amenajarile in curtea exterioara a casei sale, astfel ca aceasta ne-a demonstrat ca este o femeie muncitoare și lucreaza cot la cot cu angajații ei și este la fel de perficționista pe cat de harnica a aratat ca e. Ei bine, bruneta are pretenții de la soțul ei și iși…

- Brigitte și Florin Pastrama au plecat din Viena direct in Paris, unde vedeta a continuat cumparaturile. De data aceasta, bruneta și-a dus soțul la magazine excusiviste și i-a povestit cat de greu este sa achiziționezi o geanta, model unicat, de la un astfel de magazin.

- Florin Pastrama a povestit recent istoria familiei lui și problemele pe care le-au avut aceștia in afaceri. Se pare ca familia Pastrama nu se bucura de un succes prea mare și intampina niște situații nu prea benefice momentului in care se afla, insa Florin se poate bucura de un lucru și acela este ca…

- Florin Pastrama și Brigitte s-au desparțit temporar, iar in aceasta perioada soțul vedetei trebuie sa invețe sa se ingrijeasca singur, chiar daca e in casa mamei sale. In primele zile de cand a plecat din casa brunetei, acesta a trebuit sa iși faca singur cafeaua de dimineața, mai ales ca cea care i-a…

- Dupa ce Florin Pastrama a plecat de acasa, Brigitte s-a aliat cu fiica ei Sara și s-au ocupat impreuna de pregatirile de sarbatori. Bruneta a marturisit ca a trecut peste conflictul cu soțul ei și se descurca de minune singura.

- La scurt timp dupa ce Florin Pastrama a plecat de acasa, vestea a ajuns și la urechile mamei sale, care imediat a și avut o prima reacție pe acest subiect. Mai mult decat atat, in urma discuției cu cea care i-a dat viața, soțul brunetei a marturisit și care este motivul pentru care nu-și dorește sa…