Toata lumea cunoaște deja scandalurile care au avut loc in cuplul Pastrama. Brigitte și Florin Pastrama au fost la un pas de a divorța, dara acum lucrurile par sa mearga bine pentru cei doi. Se afișeaza mereu pe rețelele de socializare. Acum, cei doi se afla in vacanța pe litoralul romanesc, iar Brigitte a incins imaginația urmaritorilor ei, dar și a oamenilor de pe plaja cu trupul ei ca tras prin inel. Cum arata vedeta in costum de baie la 45 de ani.