Stiri pe aceeasi tema

- Brigitte și Florin Pastrama inca nu s-au impacat. Soțul vedetei nu s-a intors acasa, acum locuiește la mama lui dupa ce a plecat din casa soției. Ii duce dorul, dar vrea neaparat sa rezolve problemele aparute. Florin Pastrama și-a facut bagajele și a plecat din casa in care locuia cu Brigitte . Intre…

- La scurt timp dupa ce Florin Pastrama a plecat de acasa, vestea a ajuns și la urechile mamei sale, care imediat a și avut o prima reacție pe acest subiect. Mai mult decat atat, in urma discuției cu cea care i-a dat viața, soțul brunetei a marturisit și care este motivul pentru care nu-și dorește sa…

- De cand Florin Pastrama a plecat de acasa, Brigitte incearca sa treaca peste acest moment al vieții cum poate mai bine. Insa, din fericire, fiica sa, Sara, ii este alaturi, ba chiar cele doua s-au aliat și fac echipa buna in toate, mai ales in bucatarie.

- Florin Pastrama și-a facut bagajele și a plecat de acasa. Se intampla la doi ani de la nunta cu Brigitte, de cand i-a jurat iubire eterna. Intre cei doi au aparut tensiuni, toate legate de situația financiara. Discuții aprinse au avut loc intre cei doi soți din cauza banilor. Dupa casatorie, aceștia…

- Roxana Vașniuc a avut parte de o surpriza nu foarte placuta din partea fiice sale, Rose. Vedeta a gasit exact lucrurl de care se teme orice parinte, mai exact, o buna parte din gresie desenata in tot felul de culori...permanente. Cum a reacționat prezentatoarea la vederea „operei” fiicei sale, dar mai…

- Se apropie ziua de naștere a lui Florin Pastrama, iar ca o soție buna și devotata ce este, Brigitte vrea sa ii pregateasca acestuia o petrecere de zile mari, exact cum avea atunci cand sarbatorea alaturi de familia lui. Bruneta are multe planuri, iar amintirile despre aniversarile soțului sau intervin…

- Brigitte și Florin Pastrama au plecat intr-o vacanța de vis in Dubai, unde au in plan sa se și mute, dar nici nu banuiesc ce s-a intamplat in lipsa lor. Bruneta și soțul ei au lasat casa din Capitala in grija celor doi angajați, menajera Mariana și nea Marian, care nici nu au așteptat bine sa plece…

- Brigitte și Florin Pastrama traiesc o frumoasa poveste de dragoste impreuna de cațiva ani, insa inainte de-al cunoaște pe afacerist, bruneta a fost casatorita cu Ilie Nastase, iar in urma mariajului cu acesta s-a ales și cu un apartament de lux! Cum arata locația in care vedeta de la Antena Stars nu…