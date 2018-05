Stiri pe aceeasi tema

- La doar cateva zile distanța de la scandalul rasunator pe care l-au provocat in timpul vacanței de 1 mai, Brigitte și Ilie Nastase au astazi o intalnire de gradul zero in fața instanței.(Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar). Motivul? Azi, 2 mai, are loc primul termen…

- A fost parada de vedete in cluburile de pe litoral, in minivacanța de 1 mai. Delia nu a putut lipsi de la mega-petrecerea data in cel mai futurist club din Mamaia. Cantareața a facut show pe mese și a petrecut pana in zori, alaturi de soțul ei, Razvan Munteanu, și de mai mulți prieteni. (VEZI […] The…

- Brigitte și Ilie Nastase au fost printre vedetele care au marcat deschiderea sezonului de clubbing in Mamaia, in minivacanța de 1 mai. Bruneta, care a intentat divorțul in februarie, a venit la braț cu soțul ei, in pofida faptului ca s-au certat foarte tare in ultima perioada. Brigitte pare sa se fi…

- Ilie Nastase și Brigitte nu s-au putut abține de la scandal nici in minivacanța de 1 mai. Fostul numar unu modial și focoasa timișoreanca au fost protagoniștii unui episod demn de cascadorii rasului. Cei doi au facut un facut ”circ” in hotelul Nyota din Mamaia.(CITEȘTE ȘI: CE DRUMURI SA EVIȚI IN MINIVACANȚA…

- Scandalul dintre Brigitte și Ilie Nastase pare departe de a se incheia. Dupa ce bruneta a deschis proces de divorț la Tribunalul București, in luna februarie, informație pe care CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, a publicat-o, in exclusivitate, AICI, iar ulterior nici ea, nici Ilie nu s-au mai prezentat…

- Brigitte și Ilie Nastase s-au certat din nou. Se impacasera dupa ce bruneta a anunțat ca divorțeaza de fostul mare tenismen, insa acum se pare ca desparțirea lor e definitiva. Brigitte a susținut ca Ilie are o amanta, iar acum s-au batut in plina strada. Ilie a tras-o de par pe Brigitte. „Am depus iar…

- Dupa ce a dezvaluit cine e femeia cu care Ilie Nastase se distreaza de cand au anunțat ca se despart, Brigitte a avut parte noaptea trecuta de o cina romantica. Focoasa bruneta a filmat unele momente din timpul mesei, iar in imagini se vede cine a fost barbatul cu care s-a delectat cu preparate alese…

- In plin divorț de Ilie Nastase, Brigitte demonstreaza inca o data ca este in mare forma. Pentru admiratori sau pur și simplu ca sa se simta bine in pielea ei, Brigitte a imbracat o pereche de pantaloni extrem de mulați și și-a scos la inaintare posteriorul in care a investit 4.000 de euro! Rezultatul,…