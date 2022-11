Stiri pe aceeasi tema

- Dupa duelul din ediția de Chefi la cuțite difuzata pe 9 noiembrie 2022, Brigitta Gheorghe ar fi fost eliminata cu 6 puncte. Totuși, avand in vedere ca la probele trecute cocurenta a avut farfurii spectaculoase, chef Florin DUmitrescu a decis sa foloseasca o amuleta pentru a o aduce in echipa roz.

- Florin Dragomir a primit din partea chef-ului Florin Dumitrescu un cuțit de aur in cel de-al zecelea sezon al emisiunii „Chefi la cuțite”. Acesta s-a apucat de bucatarie inca din adolescența, cand iși dorea sa fie independent financiar și și-a dat seama rapid ca gastronomia este marea lui dragoste.…

- Ediția din seara aceasta Chefi la cuțite vine cu emoții, adrenalina și multa agitație la bancurile de lucru, dar și cu noi concurenți - dupa ce, miercurea trecuta, Chef Catalin Scarlatescu a spart bomba care conținea cinci amulete.

- In ediția 21 a sezonului 10 Chefi la cuțite, telespectatorii au avut parte de o noua surpriza, de data aceasta din partea lui chef Florin Dumitrescu. El a pus la bataie prima amuleta și a facut schimb de concurenți, un moment care a starnit reactii neasteptate printre concurenti. The post Chefi la…

- Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu au incheiat aseara jurizarile pe nevazute ale sezonului 10! Astfel, in ediția Chefi la cuțite difuzata de Antena 1 aseara, de la 20:30, jurații au dat startul bootcamp-ului!

- In ediția de aseara Chefi la cuțite, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu au jurizat la foc continuu, degustand farfurii variate și intalnind concurenți cu experiențe de viața surprinzatoare. Printre competitorii care au trecut in etapa urmatoare s-a aflat și Lucian Ioan, romanul venit…

- Keed a participat la „Chefi la cuțite”, sezonul difuzat in 2021. Concurentul a facut parte din echipa lui Florin Dumitrescu, a impresionat cu preparatele lui, dar și cu stilul sau. Acum, el a artist in trupa Șatra Benz și e pasionat in continuare de gatit. Prezent in platoul emisiunii „Xtra Night Show”,…