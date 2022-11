Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Scarlatescu a apasat butonul roșu, in timp ce concurenții se pregateau pentru proba battle-ului din aceasta seara. Iata cum a folosit amuleta in favoarea sa, dar și cum au reacționat restul juraților, cand și-au dat seama in ce dificultate sunt puși.

- Chef Sorin Bontea a folosit o amuleta periculoasa in ediția 27 a sezonului 10 Chefi la cuțite, de pe 1 noiembrie 2022. Juratul a luat un concurent din echipa lui chef Florin Dumitrescu. Hai sa vezi despre cine este vorba.

- In ediția 25 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 10, de la Antena 1, Sorin Bontea a ales sa foloseasca o amuleta puternica, ce i-a luat pe toți prin surprindere. Din cauza emoțiilor, intre Lina și Brigitta au aparut iar certuri.

- In ediția 21 a sezonului 10 Chefi la cuțite, telespectatorii au avut parte de o noua surpriza, de data aceasta din partea lui chef Florin Dumitrescu. El a pus la bataie prima amuleta și a facut schimb de concurenți, un moment care a starnit reactii neasteptate printre concurenti. The post Chefi la…

- Ediția 21 a sezonului 10 Chefi la cuțite, de pe 18 octombrie 2022, a adus pe micile ecrane ale telespectatorilor un moment tensionat. Chef Florin Dumitrescu a pus la bataie prima amuleta și a facut shimb de concurenți.

- Editia de marti, 4 octombrie, a emisiunii Chefi la cutite a adus o amuleta pretioasa in echipa unuia dintre jurati. Chef Sorin Bontea, chef Florin Dumitrescu și chef Catalin Scarlatescu au scos pe masa toate “armele” culinare, la jocul de amuleta cu numarul 15, iar castigatorul a primit un bonus important.…

- Dupa primele zece ediții din noul sezon Chefi la cuțite prezentate de Irina Fodor, in ediția difuzata luni, 26 septembrie, de la ora 20:30 la Antena 1, Gina Pistol se alatura din nou celor trei Chefi, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu. Sezonul 10 al celebrei intreceri gastronomice…

- Dupa noua sezoane in care au incantat telespectatorii cu preparatele lor spectaculoase pentru cele mai dorite amulete din show-ul Chefi la cuțite, Sorin Bontea, Catalin Scarlatescu și Florin Dumitrescu au pregatit un regal, demn de sezonul 10 al emisiunii.Toate rețetele preparatelor cu care cei trei…