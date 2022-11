Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a transmis, vineri, un mesaj de Ziua Internationala de Lupta Impotriva Violentei asupra femeilor in care a precizat ca este important ca victimele sa stie ca nu sunt singure. Potrivit ministrului, doar in primele 9 luni ale acestui an, peste 66.000 de femei au…

- Aplicatia mobila ce sprijina victimele violentei domestice, Bright Sky RO, a fost folosita de aproape 32.000 de ori de la lansarea in Romania, potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR). Aplicatia Bright Sky RO ofera asistenta si sprijin specializat victimelor violentei…

- In anul școlar trecut, 2021-2022 s-au inregistrat 9.741 de acte de violența in școlile din Romania, cu doua mii de cazuri mai multe decat in anul școlar 2019 – 2020 cand au fost inregistrate 7.715 cazuri, scrie Agerpres. Situația se refera la unitațile de invațamant din toata țara, de la clasele pregatitoare,…