Brigada “silicoane” a făcut senzație la piscină! Sezonul estival a inceput in forța pe litoral, dar atmosfera de vacanța se simte din plin și la piscinele de lux din Capitala. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, a obținut imagini de senzație cu brigada “silicoane” in acțiune. (Cele mai bune oferte laptopuri) Cunoscutele asistente TV s-au pipait și au dansat, iar toți ochii au fost […] The post Brigada “silicoane” a facut senzație la piscina! appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

Sursa articol si foto: cancan.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Renata, ex-iubita lui Leo de la Strehaia, știe cum sa se joace cu mințile barbaților.(Console si accesorii gaming) Fosta asistenta Tv s-a lasat fotografiata in ipostaze incendiare la o piscina din Capitala. Focoasa bruneta a incins atmosfera cu formele ei bine definite, iar imaginile obținute de CANCAN.RO,…

- Scene de-a dreptul șocante au fost surprinse, in urma cu doua zile, in Capitala.(Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar) Tatal unui instrumentist din formația lui Florin Salam a vandalizat cu tarnacopul un autoturism Audi, care era parcat in fața casei lui. CANCAN.RO,…

- Andra și Mihaela Radulescu arata spectaculos in a treia Semifinala „Romanii au talent”, sezonul 8. (AFLA AICI CUM POȚI CAȘTIGA ȘI TU DE ACASA CHIAR ȘI 10.000 DE EURO LUNAR) Cele doua vedete i-au lasat pe toți cu gura cascata cand și-au facut apariția in platoul emisiunii. Andra a optat pentru o rochie…