- Un transport agabaritic, cu greutatea de 82 de tone, va avea loc marti, incepand cu ora 20,00, pe ruta Giurgiu Pod PTF - Ghimpati - Mihailesti - DNCB - Jilava. "Precizam ca transportul va fi insotit de un echipaj de politie, iar pe anumite sectoare rutiere este posibil sa se circule in coloana",…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca traficul este blocat pe DNCB, intre localitațile Magurele și Jilava, județul Ilfov, dupa ce a avut loc un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme. In urma impactului, o persoana a suferit leziuni minore,…

- Presedintele Klaus Iohannis a rechemat-o pe Oana Cristina Popa din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Republica Serbia. Seful statului a semnat, luni, un decret in acest sens. Oana Cristina Popa a fost numita ambasador in Serbia in anul 2016.…

- "In jurul orei 10.50, Brigada Rutiera a fost sesizata prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier pe Calea Ferentari. Din primele date, conducatorul unui autovehicul in varsta de 80 de ani care se deplasa pe Calea Rahovei, dinspre Calea Rahovei catre Str. Zetarilor, a intrat in coliziune…

- Masina de politie se afla in misiune in momentul in care s-a ciocnit cu o alta masina condusa de un barbat in varsta de 34 de ani. Autospeciala avea in functiune semnalele luminoase si acustice. "In jurul orei 16.50, Brigada Rutiera a fost sesizata prin apel 112 cu privire la producerea unui…

- Un polițist de la Serviciul de Ordine Publica al Poliției orașului Turda a fost confirmat pozitiv cu noul coronavirus. El este internat la Spitalul de Pneumoftiziologie Cluj-Napoca.Ancheta epidemiologica in acest caz efectuata de DSP Cluj arata ca polițistul a avut 11 contacți direcți, din…

- Presedintele Klaus Iohannis va vizita, miercuri, Institutul Cantacuzino, potrivit Administratiei Prezidentiale. Vizita sefului statului la Institutul Cantacuzino va avea loc la ora 17,00. La finalul vizitei, presedintele Klaus Iohannis va sustine o declaratie de presa. AGERPRES/(AS-autor:…

- Sensul dinspre Jilava catre Magurele al Centurii Capitalei este oprit luni dimineata, circulandu-se alternativ, pe o banda, informeaza Centrul Infotrafic al Politiei Romane, potrivit Agerpres.Conform unui comunicat de presa, pe DNCB intersectie cu DN5, in zona localitatii Jilava, judetul Ilfov,…